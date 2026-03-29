Maldivas ganhou prêmio mundial de turismo pela 6ª vez consecutiva, mas pode desaparecer

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o nível dos oceanos pode subir 1,1 metro nas próximas oito décadas com o aquecimento global. Até o ano de 2100, o arquipélago formado por 1.190 ilhas, com praias, lagoas e recifes poderá ser totalmente submerso, pois 80% das ilhas estão apenas um metro acima do nível do mar.