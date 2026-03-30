Galeria

Sementes que “se movem”: o curioso mecanismo natural que ajuda na germinação

Certas sementes chamam atenção por parecerem se mover sozinhas, como se tivessem pequenas “pernas”. Esse fenômeno, apesar de curioso, não envolve obviamente qualquer tipo de vontade ou inteligência. Trata-se de um comportamento natural explicado pela biologia e pela física.

Por Flipar
Harry Rose wikimedia commons

Essas sementes pertencem, em geral, a algumas espécies de gramíneas, que possuem estruturas alongadas chamadas aristas. Elas funcionam como extensões finas, sensíveis às mudanças do ambiente. É justamente nessas partes que ocorre o movimento observado.

Roger Culos wikimedia commons

O mecanismo por trás disso é conhecido como movimento higroscópico. Em resumo, ele acontece quando materiais reagem à umidade do ar, absorvendo ou perdendo água. Essa variação provoca alterações na forma da estrutura.

Reprodução de vídeo TikTok

Quando o ar está úmido, partes da arista incham; quando o clima seca, elas encolhem. Esse processo faz com que a estrutura torça e se destorça repetidamente. Como resultado, a semente pode girar ou se deslocar lentamente sobre o solo.

Reprodução de vídeo TikTok

Esse deslocamento, embora discreto, tem uma funÃ§Ã£o importante. Ele ajuda a semente a encontrar pequenas fendas no terreno ou a se enterrar levemente. Assim, aumentam as chances de germinaÃ§Ã£o em um local mais protegido.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo YouTube

O fenômeno pode parecer surpreendente à primeira vista, mas é fruto de adaptações ao longo da evolução. Sem qualquer tipo de consciência, essas sementes utilizam apenas suas características físicas. Ainda assim, o resultado final continua sendo um dos exemplos mais curiosos da natureza.

Reprodução de vídeo YouTube

Veja Mais