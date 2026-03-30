Históricas, turísticas e praianas: cidades afetadas pela guerra que envolve Irã e Israel

Tel Aviv, Israel: Com mais de 460 mil habitantes, é o centro financeiro e tecnológico de Israel e a cidade mais cosmopolita do país.
Tel Aviv também é conhecida por sua vibrante vida noturna, praias urbanas, museus de arte moderna e por ser um polo de startups.
Beersheba, Israel: Tem cerca de 212 mil habitantes. É a capital do deserto de Neguev e um importante centro universitário e tecnológico.
Ramat Gan, Israel: Parte da área metropolitana de Tel Aviv, a cidade é conhecida pelo seu centro de diamantes e diversos parques. Tem pouco mais de 170 mil habitantes.
Em condições normais, Ramat Gan tem como característica ser uma mistura entre zonas residenciais, áreas verdes e edifícios comerciais.
Bat Yam, Israel: Cidade costeira colada a Tel Aviv com mais de 127 mil habitantes.
Destino popular entre famílias e turistas, Bat Yam tem belas praias e vinha passando por um processo de modernização urbana antes da guerra com o Irã.
Haifa, Israel: Com uma população de cerca de 550 mil pessoas, Haifa é a terceira maior cidade de Israel, localizada no norte, junto ao mar Mediterrâneo.
A cidade costuma ser um exemplo de boa convivência entre judeus e árabes e sede dos Jardins Bahá’í, Patrimônio da Humanidade.
Com população majoritariamente árabe-muçulmana, é uma cidade mais residencial, com economia local baseada em comércios e serviços.
Teerã, Irã: Capital do Irã e maior cidade do país, com mais de 9 milhões de habitantes.
TeerÃ£ Ã© um centro polÃtico, econÃŽmico e cultural do IrÃ£, com universidades, museus e grandes avenidas.
Karaj, Irã: São aproximadamente 1,6 milhão de habitantes em Karaj, que fica localizada no oeste iraniano, próxima à fronteira com o Iraque.
Karaj é famosa por ser uma cidade amigável aos imigrantes. É cercada por importantes sítios arqueológicos, como o da Idade do Bronze de Tepe Khurvin e Kalak da Idade do Ferro.
Hamadan, Irã: Erguida em torno de 3.000 a.C, é uma das cidades mais antigas do Irã e do mundo. Tem mais de 550 mil habitantes.
Abriga as ruínas e tumbas históricas da Antiga Ecbátana, capital do Império Medo, considerado o primeiro império iraniano da história.
Rasht, Irã: Composta por mais de 680 mil habitantes, Rasht é a capital da província de Gilan, no norte do Irã.
Rasht fica localizada próxima ao Mar Cáspio, e tem uma forte tradição culinária e cultural, herdada dos persas.