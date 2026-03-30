Os encantos ímpares do Sossusvlei, a paisagem mais famosa da Namíbia

O nome “Sossusvlei” vem da junção de palavras africâner e nama, significando “pântano sem saída”. Essa tradução reflete a dinâmica do lugar, onde a água das chuvas se acumula entre as dunas e permanece até evaporar. Portanto, o nome não é apenas simbólico, mas descreve com precisão a essência desse ecossistema desértico. Não á toa, desde 2013, é Patrimônio Mundial Natural da UNESCO.