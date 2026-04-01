Nice e a icônica Promenade des Anglais: história e turismo à beira-mar

A Promenade des Anglais estende-se por sete quilômetros ao longo da Baía dos Anjos, na costa do Mar Mediterrâneo. Ela sintetiza o estilo de vida de Nice, na Riviera Francesa, com ciclistas, corredores e turistas ocupando suas largas calçadas.
Uma das marcas clássicas da avenida são as cadeiras azuis, símbolo icônico do local e que acompanha a sua paisagem marítima com charme e vida ao ar livre.
Na Promenade des Anglais acontecem grandes eventos culturais da região, como o tradicional Carnaval de Nice, com seus desfiles e a Batalha das Flores.
O nome Promenade des Anglais (“Passeio dos Ingleses”, em tradução livre)) remonta ao século 18, quando, atraídos pelo clima ameno, aristocratas britânicos frequentavam Nice e financiaram a construção de um passeio à beira-mar.
Nice localiza-se no sul da França, na região da Côte d’Azur. A cidade combina influências culturais francesas e italianas, resultado direto do fato de ter feito parte de regiões que hoje correspondem à Itália.
Essa mescla é visível na arquitetura, na gastronomia e até mesmo no idioma de Nice. Desde o século 19, a cidade é um tradicional destino turístico por sua sofisticação e clima agradável.
A culinária de Nice é considerada uma das mais autênticas da França, com pratos como a Socca (panqueca de grão-de-bico) e a Salada Niçoise.
O centro histórico da cidade, conhecido como Viex Nice (“Velha Nice”), atrai os visitantes com suas ruas estreitas, fachadas coloridas e mercados tradicionais, como o badalado Cours Saleya. A região também abriga a Catedral Sainte-Réparate, marco histórico e religioso de Nice.
Outras áreas que compõem o roteiro turístico da cidade são áreas como a Praça Masséna e o passeio público Promenade du Paillon, espaços amplos que espelham a modernização urbana da cidade.
Nice está desde 2021 na lista de Patrimônio Mundial pela UNESCO, sendo destacada como exemplo de “cidade de veraneio de inverno”. Museus, festivais e eventos reforçam a relevância da estância no cenário internacional.
Nice tem papel estratégico no sul da França também por abrigar o Aeroporto de Nice Côte d’Azur, o terceiro mais movimentado do país. Assim, a estrutura combinada com as beleza locais compõem um atraente cenário mediterrâneo.