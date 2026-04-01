Guaimbé em casa: cuidados simples para uma planta exuberante

O guaimbé pode atingir grandes proporções ao longo do tempo, especialmente quando cultivado diretamente no solo. Por isso, é importante considerar o espaço disponível antes de plantá-lo. A limpeza periódica das folhas e a remoção de partes secas também ajudam a manter a planta bonita e saudável. Com esses cuidados simples, o guaimbé se torna um destaque verde em qualquer ambiente.