Oceanos, mares, golfos e baías são grandes massas de água salgada, mas têm diferenças sutis; saiba

Os oceanos são as maiores extensões de água da Terra e cobrem a maior parte da superfície terrestre (cerca de 71%). Eles são profundos, contínuos e conectam todos os continentes entre si.
Eles são corpos d'água abertos, com correntes marítimas próprias que regulam o clima global. Exemplos incluem o Oceano Atlântico, que influencia diretamente o clima do Brasil.
Os mares são porções menores dos oceanos, geralmente parcialmente cercadas por terras. Eles costumam ter menor profundidade e características próprias de salinidade, temperatura e biodiversidade.
Muitos mares ficam próximos aos continentes e acabam sofrendo uma maior influência das atividades humanas, ação direta dos sedimentos e atividades das regiões costeiras.
Exemplos de mares são o Mediterrâneo, historicamente o berço de muitas civilizações, e o Mar Vermelho com sua importância estratégica moderna devido ao Canal de Suez, que conecta o comércio global.
As baías e os golfos, por outro lado, são reentrâncias do mar ou do oceano que avançam para o interior do continente, mas variam principalmente em escala e formato.
Um golfo é geralmente uma grande penetração oceânica na terra, frequentemente com uma abertura larga, como o Golfo do México, com dimensões que permitem a navegação em larga escala e ciclos complexos de marés.
A baía é tipicamente menor e possui um formato semicircular ou de ferradura, com águas mais calmas e proteção natural contra ventos e tempestades, o que historicamente favoreceu a fundação de portos e cidades litorâneas.
Um exemplo conhecido é a Baía de Guanabara, fundamental para a história e o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Em suma, oceanos são globais, mares são regionais e golfos e baías são locais.
Outros destaques são as Baías de São Francisco, fundamental para a economia e logística da costa oeste dos Estados Unidos, e a Baía de Hudson, com grande importância ecológica e histórica na exploração do norte canadense.
Do ponto de vista geográfico, todas essas formações fazem parte de um mesmo sistema oceânico interligado; elas diferem principalmente pelo formato da costa e pelo grau de abertura em relação ao oceano aberto.