Galeria Oceanos, mares, golfos e baías são grandes massas de água salgada, mas têm diferenças sutis; saiba Oceano, mar, golfo e baía são grandes massas de água salgada interligadas, mas que apresentam diferenças importantes de tamanho, profundidade e relação com os continentes. Veja a seguir! Por Flipar

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