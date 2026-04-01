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Oceanos, mares, golfos e baías são grandes massas de água salgada, mas têm diferenças sutis; saiba

Oceano, mar, golfo e baía são grandes massas de água salgada interligadas, mas que apresentam diferenças importantes de tamanho, profundidade e relação com os continentes. Veja a seguir!

Por Flipar
Matt Hardy/Unsplash

Os oceanos são as maiores extensões de água da Terra e cobrem a maior parte da superfície terrestre (cerca de 71%). Eles são profundos, contínuos e conectam todos os continentes entre si.

Tim Johnson/Unsplash

Eles são corpos d'água abertos, com correntes marítimas próprias que regulam o clima global. Exemplos incluem o Oceano Atlântico, que influencia diretamente o clima do Brasil.

Wikimedia Commons/Tiago Fioreze

Os mares são porções menores dos oceanos, geralmente parcialmente cercadas por terras. Eles costumam ter menor profundidade e características próprias de salinidade, temperatura e biodiversidade.

Jennifer Biagioni/Unsplash

Muitos mares ficam próximos aos continentes e acabam sofrendo uma maior influência das atividades humanas, ação direta dos sedimentos e atividades das regiões costeiras.

Flickr Tomasz Mostowski

Exemplos de mares são o Mediterrâneo, historicamente o berço de muitas civilizações, e o Mar Vermelho com sua importância estratégica moderna devido ao Canal de Suez, que conecta o comércio global.

Wikimedia Commons/Sergey A. Demidov

As baías e os golfos, por outro lado, são reentrâncias do mar ou do oceano que avançam para o interior do continente, mas variam principalmente em escala e formato.

Flickr LUIS BOETTNER

Um golfo é geralmente uma grande penetração oceânica na terra, frequentemente com uma abertura larga, como o Golfo do México, com dimensões que permitem a navegação em larga escala e ciclos complexos de marés.

Aaron Burden/Unsplash

A baía é tipicamente menor e possui um formato semicircular ou de ferradura, com águas mais calmas e proteção natural contra ventos e tempestades, o que historicamente favoreceu a fundação de portos e cidades litorâneas.

Micha? por Pixabay

Um exemplo conhecido é a Baía de Guanabara, fundamental para a história e o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Em suma, oceanos são globais, mares são regionais e golfos e baías são locais.

Reprodução do X @TripTravelTrs

Outros destaques são as Baías de São Francisco, fundamental para a economia e logística da costa oeste dos Estados Unidos, e a Baía de Hudson, com grande importância ecológica e histórica na exploração do norte canadense.

Imagem Pixabay

Do ponto de vista geográfico, todas essas formações fazem parte de um mesmo sistema oceânico interligado; elas diferem principalmente pelo formato da costa e pelo grau de abertura em relação ao oceano aberto.

Youtube Canal Eliezer Tymniak

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