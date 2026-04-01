Músicas preferidas de Steve Jobs, que inspiravam o gênio da tecnologia

Mas o empresário também tinha um lado menos conhecido: um gosto artístico sensível, especialmente quando se tratava de música. E usava a sonoridade a seu favor como forma de inspiração.
Em seu perfil na rede social Ping (descontinuada em 2012), Jobs compartilhou 10 de suas músicas favoritas que o ajudavam a se manter criativo. O site 'Death and Taxes' compartilhou; conheça melhor cada uma das faixas!
1. 'Imagine' - John Lennon: Um hino atemporal sobre paz, unidade e um mundo sem fronteiras, a música captura o idealismo e a esperança que permeavam a visão de Jobs para o futuro.
A letra inspiradora da música, com seus versos simples e melodia cativante, pode ter servido como combustível para sua busca por criar produtos inovadores.
2. 'Hard Headed Woman' - Cat Stevens: Lançada em 1970 no álbum Tea for the Tillerman, esta música explora o estilo folk-rock do cantor britânico Cat Stevens.
A letra fala sobre os desafios e recompensas de um relacionamento com uma mulher de personalidade forte, refletindo uma busca por amor e compreensão.
3. 'Highway 61 Revisited' - Bob Dylan: Título de uma das faixas e do álbum lançado em 1965, essa é uma das músicas mais emblemáticas de Bob Dylan.
A letra, que mistura referências bíblicas e culturais, exemplifica o estilo surrealista e provocador de Dylan, simbolizando uma jornada de descoberta e desafio.
4. 'Variações Goldberg' - Johann Sebastian Bach (interpretadas por Glenn Gould): As 'Variações Goldberg', conhecidas por sua complexidade técnica e profundidade emocional, são uma das obras-primas de Bach, compostas em 1741.
Glenn Gould, pianista canadense, é famoso por suas interpretações brilhantes dessa obra, especialmente nas gravações de 1955 e 1981.
5. 'Truckin'' - The Grateful Dead: Lançada em 1970 no álbum 'American Beauty', é uma das músicas mais conhecidas da banda norte-americana de rock Grateful Dead.
Com sua mistura de rock, blues e folk, a canção é uma celebração do estilo de vida nômade e das experiências coletivas da banda na estrada, resumida na famosa frase 'What a long, strange trip it's been' ('Que viagem longa e estranha tem sido').
6. 'Late for the Sky' - Jackson Browne: Esta música, conhecida por sua melancolia, é a faixa-título do álbum lançado em 1974 por Jackson Browne.
A letra explora temas de amor, perda e desilusão, com frases poéticas e arranjos musicais emocionantes.
7. 'Blue in Green' - Miles Davis: É uma das faixas do álbum Kind of Blue de 1959, considerado um dos maiores discos de jazz de todos os tempos.
Composta por Miles Davis, a canção é conhecida por sua beleza melódica e atmosfera contemplativa, exemplificando o estilo 'modal' do álbum.
8. 'Beast of Burden' - The Rolling Stones: Lançada em 1978 no álbum Some Girls, 'Beast of Burden' é uma balada de rock que destaca o talento dos Rolling Stones em criar músicas cativantes e emocionantes.
A canção aborda temas de amor e compromisso, com vocais poderosos de Mick Jagger e a guitarra característica de Keith Richards.
9. 'Won't Get Fooled Again' - The Who: A faixa do álbum Who's Next, de 1971, é considerada um hino do rock clássico. Cheia de crítica social, a música é uma declaração de resistência contra a repetição dos erros do passado.
10. 'Blowin' in the Wind' - Peter, Paul and Mary: Embora originalmente escrita e gravada por Bob Dylan, a versão de Peter, Paul and Mary, lançada em 1963, ajudou a popularizar a canção.
'Blowin' in the Wind' tornou-se um hino dos movimentos de direitos civis e paz, com suas perguntas retóricas sobre liberdade, justiça e igualdade ressoando amplamente.
A paixão de Jobs pela música se estendia além de simplesmente ouvir suas faixas favoritas. Ele se envolvia ativamente na indústria musical, inclusive colaborando com artistas para a criação de playlists para o iTunes.