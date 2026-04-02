Filha de Tony Bellotto comemora retorno do pai aos palcos após câncer

Em publicação nas redes, Nina apareceu sorridente ao lado do pai e do irmão, Antonio Bellotto, fruto do relacionamento do artista com a atriz Malu Mader. Ela celebrou o reencontro familiar após a estreia da turnê que comemora quatro décadas do disco Cabeça Dinossauro, em São Paulo.
“Desde os primórdios até hoje em dia! No camarim com meu pai e com meu irmão depois da estreia histórica da turnê Cabeça Dinossauro 40 anos, em SP”, escreveu.
Nascido em 30 de junho de 1960, em Assis, São Paulo, Antonio Carlos Liberalli Bellotto se destacou no cenário do rock nacional a partir dos anos 1980, quando os Titãs surgiram como uma das bandas mais inovadoras e influentes do Brasil.
A história dos Titãs começou no final da década de 1970, quando um grupo de amigos do Colégio Equipe, em São Paulo, decidiu formar uma banda.
A formação inicial incluía nomes como Arnaldo Antunes, Branco Mello, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto, Ciro Pessoa e Tony Bellotto.
Os Titãs ganharam destaque na década de 1980, durante a explosão do rock brasileiro, com álbuns como 'Titãs' (1984), 'Cabeça Dinossauro' (1986) e 'Jesus Não Tem Dentes no País dos Bogaçes' (1987).
Canções como 'Sonífera Ilha', 'Polícia' e 'Comida' se tornaram hinos de uma geração e continuam relevantes até hoje.
A banda passou por momentos difíceis, como a morte de Marcelo Fromer (foto) em 2001 e a saída de membros como Arnaldo Antunes e Nando Reis.
Em 2022, a banda anunciou uma turnê comemorativa de 40 anos com a volta de sete integrantes da composição clássica: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto.
A turnê “Titãs Encontro” aconteceu de abril de 2023 a março de 2024, lotando estádios pelo país. Passada a turnê, a banda voltou a ficar com os três integrantes fixos: Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto.
Tony Bellotto e a atriz Malu Mader formam um dos casais mais duradouros da cultura brasileira. Juntos desde os anos 1990, construíram uma relação discreta, conciliando arte, família e carreiras.