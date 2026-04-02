Galeria Filha de Tony Bellotto comemora retorno do pai aos palcos após câncer A filha do músico Tony Bellotto, Nina Bellotto, comemorou nas redes sociais o retorno do pai aos palcos após um período delicado de saúde. O guitarrista da banda Titãs foi diagnosticado com um tumor no pâncreas no início de 2025 e passou por cirurgia em abril. Por Flipar

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