Celebridades e TV Marvin Gaye faria 87 anos: cantor foi morto pelo próprio pai com arma que ele mesmo deu Faz 87 anos que o cantor Marvin Gaye nasceu no dia 2 de abril de 1939. E já faz 42 anos que ele morreu, na véspera do aniversário, em 1 de abril de 1984, de forma violenta pelas mãos do próprio pai. Por Flipar

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