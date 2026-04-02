Ana Maria Braga faz 77 anos e recebe ligação surpresa de Roberto Carlos

Nascida em 1º de abril de 1949, em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, fugiu de casa aos 18 anos para estudar biologia na Universidade Estadual Paulista, também conhecida como UNESP, em São José do Rio Preto, porque seu pai, muito tradicional, não permitia que ela fosse para uma faculdade. Nessa época, ela passou por dificuldades financeiras e, inclusive, chegou a não ter o que comer.