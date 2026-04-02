Ana Maria Braga faz 77 anos e recebe ligação surpresa de Roberto Carlos

Ana Maria se emocionou com as palavras do amigo de longa data, agradeceu pela mensagem de felicitação, por lembrar do aniversário dela todos os anos e comentou que sabe que pode contar com ele para qualquer coisa de que precisar.
A apresentadora do “Mais Você” também recebeu diversas mensagens de felicitações e homenagens pelo seu aniversário nas redes sociais de outros famosos, como Angélica, Serginho Groisman e Zeca Pagodinho. Angélica, por exemplo, compartilhou uma foto ao lado de Ana: 'Feliz aniversário, minha dinda. Inspiração linda de mulher, que abre caminhos com tanta verdade e força. Que seu novo ciclo venha ainda mais leve e cheio de coisas boas'.
Conheça mais, a seguir, sobre a jornalista e apresentadora Ana Maria Braga Maffeis, que, depois de décadas no ar na TV Globo, a maior emissora da América Latina, no comando do programa matinal “Mais Você”, se tornou um dos maiores nomes da televisão brasileira e é, também, uma das maiores apresentadoras do país.
Nascida em 1º de abril de 1949, em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, fugiu de casa aos 18 anos para estudar biologia na Universidade Estadual Paulista, também conhecida como UNESP, em São José do Rio Preto, porque seu pai, muito tradicional, não permitia que ela fosse para uma faculdade. Nessa época, ela passou por dificuldades financeiras e, inclusive, chegou a não ter o que comer.
Depois de formada, Ana foi para a capital paulista com o objetivo de continuar na sua área de estudo, mas para se sustentar conseguiu um emprego na extinta TV Tupi, na qual apresentou, de 1974 a 1980, o telejornal “Rede Tupi de Notícias” e o programa voltado para o público feminino “Agora Boa Tarde”.
Com o fim da TV Tupi e motivada por essa experiência na apresentação de programas na televisão, Ana Maria Braga decidiu cursar jornalismo em uma faculdade em São Paulo. Depois, ela foi assessora de imprensa e diretora comercial das revistas femininas da Editora Abril e, com isso, ficou afastada da televisão por mais de 10 anos.
Ela voltou a trabalhar na TV em 1992, na Rede Record, onde produziu e apresentou “Note e Anote”, programa pelo qual recebeu vários prêmios e foi laureada no livro Guinness World Records pelo maior tempo de permanência no ar. Entretanto, teve divergências com a direção da Record e deixou a emissora.
Em 1999, Ana Maria foi para a TV Globo e estreou, em 18 de outubro, no comando do “Mais Você”, ao lado de Louro José, boneco de papagaio interpretado por Tom Veiga. Inicialmente exibido ao vivo à tarde, o programa fazia parte de uma reformulação na grade da emissora com o objetivo de unir entretenimento e informação. No ano seguinte, o programa passou a ir ao ar pela manhã.
Voltado para o público feminino, o 'Mais Você' tem como marca registrada a apresentação de receitas de comidas, inclusive, era comum Ana Maria passar por debaixo da bancada ao gostar de uma delas, além da da “mensagem do dia”, escolhida pela apresentadora e das entrevistas com convidados.
O programa também tem atrações musicais, oferece dicas para o lar e informa o telespectador em uma mistura de jornalismo e entretenimento. Em 2020, porém, o matinal teve uma grande perda após a morte de Tom Veiga. Então, Louro José foi substituído por Louro Mané, comandado e dublado por Fábio Caniatto.
Ana Maria também apresentou, em 2025, o reality gastronômico da TV Globo “Chef de Alto Nível”, a versão brasileira do programa estadunidense “Next Level Chef”, em que 24 chefs amadores e profissionais competem entre si para ganhar a competição. Pela primeira vez na emissora, Ana comandou um programa exibido à noite.