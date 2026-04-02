116 anos de Chico Xavier: médium brasileiro foi expoente no Espiritismo

O espiritismo surgiu durante o século XIX, na França, com o pedagogo Hippolyte Léon Denizard Rivail. O estudioso de fenômenos paranormais adotou o pseudônimo Allan Kardec, nome de um druida celta que teria sido sua identidade em uma vida passada. Entre suas obras está “O Livro dos Espíritos’ (1857), o primeiro de um conjunto de cinco publicações de sua codificação da doutrina espírita.