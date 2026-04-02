Da produção no campo à liturgia: a lã veste corpos e reveste tradições

Os cordeiros apresentados ao Papa Leão XIV foram abençoados em cerimônia solene. Sua lã, pura e branca, remete à inocência e ao sacrifício, mas também à riqueza de um recurso natural que sustenta comunidades inteiras dedicadas à criação de ovinos.
A lã, aliás, é uma fibra animal obtida principalmente de ovelhas. Sua maciez, elasticidade e capacidade de isolamento térmico a tornaram indispensável para roupas e mantos desde a Antiguidade, incluindo usos litúrgicos como o pálio.
O processo de obtenção da lã começa com a tosquia, geralmente realizada uma vez por ano. É um ato cuidadoso que não prejudica o animal e garante o aproveitamento de sua fibra para diversas finalidades.
Após a tosquia, a lã passa pelo processo de limpeza e lavagem para remover impurezas como poeira e gordura natural. Esse preparo, portanto, é essencial para que a fibra possa ser fiada e transformada posteriormente em tecido.
A lã destinada aos pálios é tecida em faixas estreitas, tingida de branco e adornada com cruzes em seda preta. Cada detalhe carrega simbolismo, mas também revela a sofisticação do trabalho artesanal com fibras naturais.
A produção de lã não se limita ao uso religioso. Ela é base de indústrias têxteis que movimentam economias locais e globais, desde pequenos artesãos até grandes fábricas.
A lã é valorizada por sua capacidade de manter o calor, absorver umidade e resistir ao fogo. Essas propriedades naturais a tornam única entre fibras animais e vegetais.
Ovelhas de diferentes raÃ§as produzem lÃ£s com caracterÃsticas distintas. Algumas sÃ£o mais finas e macias, ideais para roupas delicadas; outras mais grossas, perfeitas para tapetes e mantas.
A lã merino, por exemplo, é famosa por sua suavidade e qualidade superior. É amplamente usada em roupas de alto padrão e também inspira a escolha da lã para usos litúrgicos.
A lã é uma fibra renovável e biodegradável. Isso a coloca em destaque no debate atual sobre sustentabilidade, mostrando que tradição e consciência ambiental podem caminhar juntas.
No passado, a lã foi tão valiosa que chegou a ser usada como moeda de troca em algumas regiões. Sua importância econômica moldou sociedades e rotas comerciais.
O trabalho com lã envolve comunidades inteiras: criadores, tosquiadores, fiandeiros e tecelões. Cada etapa é parte de uma cadeia produtiva que une campo e cidade.
A lÃ£ tambÃ©m tem um destacÃ¡vel papel cultural. isso porque, em muitas regiÃµes, festas e rituais celebram a tosquia, transformando o ato agrÃcola em evento comunitÃ¡rio de grande relevÃ¢ncia.
O pálio, feito de lã, será entregue aos Arcebispos Metropolitanos no dia 29 de junho de 2026 na Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Esse gesto conecta a produção da fibra ao simbolismo da fé e da missão pastoral.
A lã, ao ser transformada em insígnia litúrgica, ganha um novo significado. Afinal, de relevante recurso natural passa a ser sinal de unidade de propósito e serviço dentro da Igreja.
A produção de lã é exemplo, portanto, de como a natureza oferece recursos que, além de utilitários, podem ser elevados consequentemente a símbolos espirituais e culturais.
Do campo à liturgia, a lã percorre um caminho que une o trabalho humano, o cuidado com os animais e a expressão da fé. É matéria-prima que veste corpos, mas também reveste tradições.