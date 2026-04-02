Animais Da produção no campo à liturgia: a lã veste corpos e reveste tradições Na liturgia católica, o pálio é mais que um ornamento: é símbolo de unidade e autoridade. A lã usada para confeccioná-lo vem de cordeiros apresentados ao Papa na festa de Santa Inês. Esse gesto une fé, tradição e natureza, abrindo espaço para refletirmos sobre a produção da lã, matéria-prima que atravessa séculos e culturas. Por Flipar

Divulgação/Vaticano