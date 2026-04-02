Galeria Casa de Cabangu: local onde nasceu Santos Dumont ganha reforma e reabre ao público após 10 meses fechado O complexo, gerido pela Fundação Casa de Cabangu em parceria com órgãos públicos e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), também funciona como área de lazer, permitindo piqueniques e contato com a natureza em meio aos lagos e bosques da propriedade histórica. Por Flipar

Divulgação/Prefeitura de Santos Dumont