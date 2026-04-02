Casa de Cabangu: local onde nasceu Santos Dumont ganha reforma e reabre ao público após 10 meses fechado

Localizado no município de Santos Dumont, o espaço funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h. A entrada custa a partir de R$ 10. Veja curiosidades sobre a cidade onde nasceu o 'Pai da Aviação'!
Situado na Zona da Mata mineira, a aproximadamente 207 quilômetros de Belo Horizonte, o município de Santos Dumont é profundamente ligado à história da aviação mundial.
A cidade surgiu ainda no período colonial com a abertura do Caminho Novo da Estrada Real, rota importante para o transporte de ouro entre Minas e o litoral, e inicialmente recebeu o nome de Palmyra, sendo rebatizada em 1932 em homenagem ao inventor.
O município foi oficialmente fundado em 1889 e tem cerca de 42 mil habitantes, com altitude média de aproximadamente 839 metros e clima caracterizado por temperaturas amenas ao longo do ano.
Hoje, a cidade serve como um importante polo regional, estrategicamente localizada às margens da BR-040, facilitando o acesso entre Juiz de Fora e Belo Horizonte.
A economia local tem forte ligação com a pecuária leiteira, agricultura e pequenas indústrias, com destaque para produtos como milho, café, morango, goiaba, mandioca, feijão, laranja, pêssego e banana.
Outro atrativo é o percurso da Estrada Real, com antigas fazendas, paisagens naturais e marcos históricos do período colonial. A represa de Ponte Preta também é utilizada para lazer e atividades ao ar livre.