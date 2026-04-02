Galeria Quando a mente se fragmenta: o transtorno que cria múltiplas identidades O Transtorno dissociativo de identidade é uma condição em que a pessoa apresenta duas ou mais identidades distintas, que podem assumir o controle do comportamento em momentos diferentes. Cada uma pode ter nome, idade, voz e até lembranças próprias Por Flipar

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