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O superalimento pede passagem: os benefícios do caldo de ossos para a saúde

O caldo de ossos, também conhecido como bone broth, ganhou espaço como um verdadeiro superalimento. Preparado a partir da cocção lenta de ossos, concentra nutrientes valiosos como colágeno, minerais e aminoácidos. Assim, tornou-se aliado de quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada. Vamos explorar seus benefícios e entender por que esse caldo pode ser tão especial para a saúde.

Por Flipar
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Trata-se de um alimento nutritivo obtido pela cocção prolongada de ossos carnudos de animais, geralmente bovino, suíno ou de frango, em água com vinagre e temperos. O processo extrai colágeno, minerais e aminoácidos essenciais, transformando o caldo num verdadeiro tônico natural.

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Durante o cozimento, os ossos liberam cálcio, magnésio, fósforo e outros minerais fundamentais para o organismo. Além disso, o colágeno e a gelatina presentes ajudam na manutenção de tecidos e articulações. Com cocção, que pode durar mais de 12 horas, o caldo de ossos é uma fonte natural de nutrientes concentrados.

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O colágeno presente no caldo auxilia na proteção das cartilagens e na lubrificação das articulações, o que pode reduzir dores e melhorar a mobilidade, especialmente em pessoas com desgaste ósseo. Essencial ainda para a saúde da pele e dos cabelos, ajuda a manter firmeza, elasticidade e prevenir rugas e flacidez.

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Graças à presença de aminoácidos como a glutamina, o caldo de ossos contribui para a integridade da mucosa intestinal. Esse efeito favorece a digestão e pode ajudar quem sofre de inflamação ou desequilíbrio intestinal. Dessa forma, ele é considerado um alimento funcional para o sistema digestivo.

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Apesar dos benefícios, é importante consumir o caldo de ossos com moderação. Pessoas com restrições alimentares ou problemas renais devem consultar profissionais de saúde antes de incluí-lo na dieta. Assim, evita-se riscos e garante-se segurança.

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Embora tenha origem antiga, usada por diversas culturas como alimento restaurador, o caldo de ossos voltou a ganhar espaço em dietas modernas como paleo e jejum intermitente. E tem embalagens práticas no mercado. Unindo tradição e ciência, mostra que um preparo simples pode oferecer benefícios duradouros.

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