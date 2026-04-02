Animais O superalimento pede passagem: os benefícios do caldo de ossos para a saúde O caldo de ossos, também conhecido como bone broth, ganhou espaço como um verdadeiro superalimento. Preparado a partir da cocção lenta de ossos, concentra nutrientes valiosos como colágeno, minerais e aminoácidos. Assim, tornou-se aliado de quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada. Vamos explorar seus benefícios e entender por que esse caldo pode ser tão especial para a saúde. Por Flipar

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