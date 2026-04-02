Celebridades e TV Dulce María, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha Dulce María, do RBD, anunciou no dia 27 de março de 2026, em suas redes sociais, o nascimento de sua segunda filha, Fernanda, fruto do relacionamento com o diretor e produtor mexicano Paco Álvarez. O casal, que está casado desde 2019, já é pai de María Paula, nascida em 2020. A cantora compartilhou a notícia com um vídeo acompanhado de um texto: “Março de 2026. Bem-vinda, Fernanda! Você veio para iluminar nossas vidas, enchê-las de esperança e nos dar paz em meio à turbulência do mundo e da pró Por Flipar

Reprodução Instagram /@dulcemaria