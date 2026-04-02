Artes

Neurocientistas desvendam por que obra famosa de Vermeer fixa o olhar de quem vê

A tela 'Moça com Brinco de Pérola', criada por Johannes Vermeer no século 17, é uma das obras mais icônicas da história da arte. Com seu fascínio perdurando ao longo dos séculos, estudos recentes revelaram os mecanismos neurológicos que a tornam tão cativante para os visitantes que chegam diante dela.

Por Flipar
Koorosh Orooj/Wikimedia Commons

Neurocientistas contratados pelo Museu Mauritshuis, em Haia, nos Países Baixos, onde fica a obra, realizaram investigações que mostram como o cérebro reage ao observar essa obra-prima, fornecendo uma nova perspectiva sobre a experiência estética.

Milad Fakurian/Unsplash

A obra-prima de Vermeer é notável não apenas por sua técnica, mas também pela complexidade de sua composição.

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O uso habilidoso da luz e das cores, combinado com o retrato de uma jovem com um olhar enigmático, cria uma conexão imediata com o espectador.

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Essa conexão é ampliada pela forma como o olhar da jovem é dirigido para fora da tela, parecendo interagir diretamente com quem a observa.

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Os pesquisadores descobriram um fenômeno neurológico denominado 'Loop de atenção sustentado'. Mas o que é isso?

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Nesse fenômeno, o olhar do espectador se movimenta repetidamente entre os principais elementos da obra: o olho da jovem, sua boca e a pérola que brilha em sua orelha.

Koorosh Orooj/Wikimedia Commons

Esse ciclo visual é fascinante. Os cientistas constataram que o olhar é atraído primeiro para o olho da garota, depois para a boca e, em seguida, para a pérola, antes de retornar ao olho.

Essa dinâmica faz com que o espectador passe mais tempo contemplando a tela do que outras obras, gerando um envolvimento mais profundo e prolongado. Cria-se, assim, uma relação íntima com a obra, que provoca o observador com uma experiência única.

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Martin de Munnik, um dos responsáveis pela pesquisa, explica que essa experiência não se limita ao ato de ver, mas também à atividade cerebral que ocorre durante a contemplação.

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As reações observadas sugerem que as pessoas sentem uma obrigação de prestar atenção à tela, o que indica o poder emocional que a obra exerce. Quanto mais se observa, mais bela e atraente a jovem parece se tornar, aliás.

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Além da dinâmica visual, a pesquisa também examinou quais áreas do cérebro são mais ativas durante a observação da tela.

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Os cientistas descobriram que o precuneus, uma parte do cÃ©rebro ligada Ã  consciÃªncia e Ã  identidade pessoal, foi particularmente estimulado.

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Essa descoberta sugere que a experiência de observar a 'Moça com Brinco de Pérola' transcende o simples ato de ver; envolve aspectos profundos da percepção humana e da identificação pessoal.

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Os pesquisadores tambÃ©m compararam as reaÃ§Ãµes emocionais ao ver a obra original em contraste com reproduÃ§Ãµes. Os resultados foram surpreendentes: a resposta emocional ao observar a obra genuÃ­na era dez vezes mais intensa.

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Essa diferença enfatiza a importância de ver arte original, uma experiência que não pode ser replicada por reproduções.

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A diretora do Museu Mauritshuis, Martine Gosselink, destaca que se envolver com a arte em sua forma mais autêntica é essencial.

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O que torna a 'Moça com Brinco de Pérola' ainda mais fascinante são suas características distintivas. Diferente de outras obras de Vermeer, onde as figuras frequentemente estão ocupadas em atividades, a jovem da tela se destaca por sua postura contemplativa.

Johannes Vermeer/Wikimedia Commons

Ela não está realizando nenhuma tarefa. Pelo contrário; parece estar completamente presente, olhando para o espectador. Essa interação direta cria uma sensação de intimidade e conexão, tornando a obra única.

Youtube/TED-Ed

Há até um filme inspirado na tela. 'A Moça do Brinco de Pérola' (2003), que se inspira na obra, a história gira em torno de Griet (Scarlett Johansson), uma jovem camponesa que enfrenta dificuldades financeiras.

Reprodução

Para ajudar sua família, ela é obrigada a trabalhar na casa de Vermeer (Colin Firth). Durante seu tempo lá, Griet se torna parte do cotidiano do artista e, eventualmente, sua musa inspiradora.

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A tela 'Moça com Brinco de Pérola' é mais do que uma simples obra de arte; é um fenômeno que combina beleza estética e profundidade emocional.

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O estudo científico revela como o cérebro humano responde a essa obra, destacando a importância da experiência original. Essa tela continua a cativar e inspirar, consolidando seu lugar na história da arte e, claro, nas emoções humanas.

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