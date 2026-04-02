Artes Neurocientistas desvendam por que obra famosa de Vermeer fixa o olhar de quem vê A tela 'Moça com Brinco de Pérola', criada por Johannes Vermeer no século 17, é uma das obras mais icônicas da história da arte. Com seu fascínio perdurando ao longo dos séculos, estudos recentes revelaram os mecanismos neurológicos que a tornam tão cativante para os visitantes que chegam diante dela. Por Flipar

Koorosh Orooj/Wikimedia Commons