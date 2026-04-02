Galeria Jaguariúna, no interior de São Paulo, se consolida em ranking de cidades mais tecnológicas do Brasil O município de Jaguariúna, em São Paulo, consolidou sua posição como referência em desenvolvimento urbano ao liderar, pelo 4º ano consecutivo, o Ranking Connected Smart Cities entre cidades de 50 mil a 100 mil habitantes. Por Flipar

Divulgac?a?o/Prefeitura de Jaguariu?na