Árvores que correm risco de extinção no Brasil

Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas.
O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estejam ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.
Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam cortadas a cada ano.
O Brasil está entre os países com maior número de espécies de árvores ameaçadas, com cerca de 1.700 registradas. Veja algumas.
Uvaia-pitanga: Produz frutos aromáticos usados em sucos, geleias e doces. Também tem valor ecológico, atraindo aves e ajudando na regeneração de áreas naturais.
Cereja-amarela-de-niterói: produz frutos comestíveis de sabor adocicado, consumidos in natura ou em sucos e doces. Também é usada em jardins e pomares urbanos, além de ter importância ecológica ao atrair aves.
Fruta-do-Imperador ou arvore imperial: cultivada principalmente para ornamentação, por suas flores exóticas e frutos grandes e curiosos. Também tem usos na medicina tradicional e valor cultural, sendo comum em jardins e áreas urbanas.
Siphoneugena carolynae - árvore pouco conhecida, usada principalmente em estudos botânicos e na conservação da biodiversidade. Tem importância ecológica, servindo de alimento para a fauna e contribuindo para a regeneração das florestas.
Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. muito usada pela madeira resistente, ideal para construção civil, pisos e áreas externas. Também se destaca pela durabilidade e resistência a pragas, sendo valorizada em obras e estruturas expostas.
Mogno: Típica do bioma da Amazônia, no norte do Brasil. conhecido pela madeira nobre, muito usada em móveis de luxo, decoração e acabamento fino. Também tem alto valor econômico, mas sua exploração intensa levou à redução da espécie e a restrições de corte.
Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. muito valorizado pela madeira nobre, usada em móveis finos, portas e instrumentos musicais. Também tem importância na marcenaria e reflorestamento.
Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia, ambém chamada de Amendoeira-da-América, é conhecida pela produção da castanha-do-pará. Também é fonte de renda para comunidades e essencial para a preservação da floresta.
Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, é valorizada pela madeira resistente, usada na construção civil, móveis e canoas.
AraucÃ¡ria: TambÃ©m chamada de Pinheiro-do-ParanÃ¡, Pinheiro-Brasileiro e Curi, essa Ã¡rvore dÃ¡ Mata AtlÃ¢ntica Ã© usada na fabricaÃ§Ã£o de mÃ³veis. Suas sementes, o pinhÃ£o, sÃ£o muito consumidas na alimentaÃ§Ã£o, alÃ©m de servirem de alimento para a fauna.