Artes

Entenda por que Jesus e os apóstolos estão no mesmo lado da mesa na ceia de Da Vinci

A representação da A Última Ceia mostra Jesus e os apóstolos alinhados de um mesmo lado da mesa, o que costuma causar estranhamento. Na prática, uma refeição daquele período não aconteceria assim, já que os participantes ficavam distribuídos ao redor.

Por Flipar
janeb13/Pixabay

O arranjo escolhido tem menos a ver com fidelidade histórica e mais com intenção visual e narrativa.O artista Leonardo da Vinci organizou a cena para que todos os personagens fossem plenamente visíveis ao observador. Se alguns estivessem de costas, suas expressões — fundamentais para a mensagem da obra — ficariam ocultas

Imagem gerada por i.a

Assim, a disposição frontal permite acompanhar as reações individuais ao anúncio de Jesus sobre a traição. Outro fator importante é a composição geométrica. A cena foi planejada com forte uso de perspectiva, levando o olhar diretamente ao centro, onde está Jesus.

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A disposição dos apóstolos em linha cria equilíbrio e facilita a leitura visual, além de reforçar a ideia de unidade e tensão no momento retratado. Há também uma dimensão teatral nessa escolha. A obra captura um instante dramático, quase como uma cena de palco.

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Os gestos, olhares e movimentos dos apóstolos são coreografados para transmitir emoção e narrativa, algo que se perderia com uma disposição mais realista, porém menos expressiva.

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Além disso, a tradição artística da época já valorizava esse tipo de organização em representações religiosas. O objetivo não era reproduzir fielmente o evento histórico, mas comunicar seu significado espiritual e simbólico de forma clara e impactante para quem observa.

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