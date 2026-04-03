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Cidade mais antiga dos Estados Unidos fica fora do território do país

A cidade de San Juan, capital de Porto Rico, foi incluída recentemente entre as cinco melhores cidades para se viver na América Latina da revista britânica “The Economist”.

Por Flipar
Bjorn Soderqvist/Wikimedia Commons

De acordo com o ranking, a cidade ocupa a quarta colocação e tem como destaque suas atrações culturais e a qualidade dos serviços de saúde.

MusikAnimal/Wikimedia Commons

Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile.

Omar Medina por Pixabay

A cidade brasileira mais bem posicionada no ranking é o Rio de Janeiro, na sétima colocação, uma acima de São Paulo.

Reprodução do X @TripTravelTrs

Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados.

Reprodução

Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano, podem transitar livremente entre a ilha e o país, mas não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo.

Arturo de La Barrera/Wikimedia Commons

A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território.

Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons

Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha.

Diego F. Parra pexels

Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro.

Canal 22/Wikimedia Commons

Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por “Traffic”, filme de Steven Soderbergh.

Reprodução/Youtube

Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em “Cyrano de Bergerac', de Michael Gordon.

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A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico “West Wide Story” (“Amor, Sublime Amor”).

Peabody Awards/Wikimedia Commons

Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan.

divulgação/warner bros.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por “Coringa”, Phoenix voltou a encarnar o vilão em “Coringa 2”, de 2024, estrelado também por Lady Gaga.

Divulgação

San Juan é também a cidade natal de Raúl Juliá (“O Beijo da Mulher Aranha” e “A Família Adams”), ator morto em 1994, aos 54 anos, em decorrência de complicações de um derrame.

Youtube Canal The Bobbie Wygant Archive

O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico.

Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Guzmán atuou em séries famosas. Uma delas é “Narcos” (2015), que tem o brasileiro Wagner Moura no papel do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Reprodução

Outra personalidade nascida na ilha Ã© Rick MartÃ­n. Astro pop da mÃºsica latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha.

Instagram @ricky_martin

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