Galeria Projeto de lei que define a guarda compartilhada de pets em casos de divórcio é aprovada pelo Senado O Senado Federal aprovou um projeto de lei que autoriza a guarda compartilhada de animais de estimação entre casais em caso de separação. A proposta agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por Flipar

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