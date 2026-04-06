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Gigantes de gelo: conheça algumas das geleiras mais impressionantes do planeta

Espalhadas por diferentes regiões do planeta, as geleiras são grandes massas de gelo formadas ao longo de milhares de anos. Elas cumprem um papel importante no equilíbrio climático. Além disso, formam paisagens impressionantes. Veja algumas das geleiras mais marcantes do mundo.

Por Flipar
Tibby Jones - Flickr wikimedia commons

A Upsala é uma geleira que cobre um vale composto e alimentado por vários glaciares, no Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. O seu nome se deve ao fato da Universidade de Uppsala, da Suécia, ter realizado o primeiro levantamento da região no século XX.

Flickr Lucila Maciel

Seus campos de gelo cobrem uma extensão de 765 km². O glaciar possui uma extensão de 53,7 km, sendo o terceiro mais longo da América do Sul (após o Pio XI e o glaciar Viedma), e suas paredes alcançam a altura de 40 metros em média.

Flickr Lucila Maciel

Sobrevivente da última glaciação e portador de 24 mil anos de existência majestosa, o Glaciar Torrecillas se desdobra como uma manta branca de gelo que corta as nuvens. Recebendo menos luz a sua formação glacial é preservada.

Flickr myjenvacaciones

O Glaciar Torrecillas está localizado em uma zona de transição entre a floresta andina da Patagônia e a selva Valdiviana, onde a diversidade da paisagem muda com as estações, oferecendo uma vista de indescritível beleza majestosa e dinâmica.

Flickr Leonardo Castiglioni

Uma das geleiras da América do Sul deve seu nome ao botânico e micologista ítalo-argentino Carlo Luigi Spegazzini. Na frente do glaciar, a geleira Spegazzini é formada pela confluência de duas correntes de gelo distintas que descem lentamente para o leste da cordilheira dos Andes.

Flickr Luciano Mendes

Suas paredes, as mais altas de todas as geleiras, chegam a 135 metros de altura e se estendem por 1,5 km. O Spegazzini cobre uma área de 66 km2.

Geleir Luca Galuzzi /Wikimédia Commons

Quelccaya é uma bela geleira em Cusco, no Peru, que é a maior de toda zona tropical do mundo. Este gigante branco também é chamado de Calota de Gelo de Quelccaya.

Flickr Doug Hardy

Quelccaya possui um comprimento superior a 17 km, uma área de 44 km² e uma camada de gelo de 200 m de espessura.

- Flickr Ian van Coller

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 1981, o Glaciar Perito Moreno está localizado no Parque Nacional Los Glaciares, na Patagônia Argentina a cerca de 80 km da cidade de El Calafate, principal porta de entrada do parque.

Milena W/Pixabay

Com 250 km² de extensão, 30 km de comprimento e 74 metros de altura acima da superfície do Lago Argentino, Perito Moreno é uma das 48 geleiras alimentadas pelo Campo de Hielo Sur, a terceira maior reserva de água doce do mundo.

Imagem de JDubya59 por Pixabay

O Nevado Pastoruri é uma montanha de 5240 metros de altitude, de onde começa a geleira de mesmo nome, que está derretendo e se transformando em um lago aos pés da montanha. A previsão para que o Glaciar Pastoruri suma de vez é de cerca de 10 anos.

Imagem de u_8g06plhvm6 por Pixabay

O Nevado Pastoruri é uma destas joias que serão perdidas com o tempo. Infelizmente, as mudanças climáticas têm impactado a região drasticamente, causando o derretimento da maioria dos glaciais e de parte das montanhas nevadas da Cordilheira Branca.

Psamathe/Wikimédia Commons

Vale lembrar que o aquecimento global tem afetado áreas geladas pelo planeta. A geleira La Corona, no Pico Humboldt, na Venezuela, por exemplo, praticamente desapareceu nas últimas décadas. Restam apenas pequenos fragmentos de gelo, que não são suficientes para manter a geleira ativa.

Fliclr Olya Liubimova

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