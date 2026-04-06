Ryan Gosling deixa filme de diretores de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”

Sua carreira como artista começou aos 13 anos, em 1993, quando superou outros 17 mil jovens na disputa por uma vaga no programa de TV “Clube do Mickey”. Ryan ficou na produção por dois anos e compartilhou o palco com artistas como Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Durante o segundo ano no programa, sua mãe precisou voltar ao Canadá. Com isso, Ryan morou por um período com Justin Timberlake e sua família. Lynn Harless, mãe do cantor, inclusive, foi nomeada sua guardiã legal