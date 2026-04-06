Ryan Gosling deixa filme de diretores de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”

As gravações do longa estavam programadas para acontecer entre junho e setembro de 2026, em Los Angeles, e não puderam ser ajustadas para acomodar a agenda de Gosling. Porém, mesmo com a saída do ator, a Universal e os diretores pretendem manter a data de estreia para 19 de novembro de 2027.
O ator vive uma das melhores fases da carreira e vem de um longo período de gravação do filme “Star Wars: Starfighter”, que terminou no final de 2025, além de uma extensa campanha de divulgação de “Devoradores de Estrelas”, sucesso de bilheteria e crítica da Amazon MGM Studios, que estreou em março de 2026. Por isso, a necessidade de um tempo maior de descanso também teria contribuído para o conflito de agendas.
Conheça mais, a seguir, sobre Ryan Thomas Gosling. Nascido no dia 12 de novembro de 1980, em London, uma província de Ontário, no Canadá, é um ator conhecido por protagonizar filmes de sucesso como o romance “Diário de uma Paixão”, o musical “La La Land” e a comédia dramática “Barbie”.
Sua carreira como artista começou aos 13 anos, em 1993, quando superou outros 17 mil jovens na disputa por uma vaga no programa de TV “Clube do Mickey”. Ryan ficou na produção por dois anos e compartilhou o palco com artistas como Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Durante o segundo ano no programa, sua mãe precisou voltar ao Canadá. Com isso, Ryan morou por um período com Justin Timberlake e sua família. Lynn Harless, mãe do cantor, inclusive, foi nomeada sua guardiã legal
Em 2001, ele fez seu primeiro trabalho mais relevante em Hollywood no filme “Tolerância Zero”. No longa, que levou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance, Ryan interpretou um judeu neonazista. No entanto, foi apenas em 2004 que se destacou na indústria ao protagonizar “Diário de uma Paixão”.
Considerado um clássico do romance, “Diário de uma Paixão”, estrelado por Ryan e Rachel McAdams, acompanha a história de um idoso que lê a história de amor de Noah Calhoun e Allie Hamilton, jovens de classes sociais diferentes que se apaixonam nos anos 1940, mas acabam separados, para uma senhora com Alzheimer em um asilo.
Dois anos depois, em 2006, ele interpretou um professor viciado em drogas no filme “Half Nelson: Encurralados”, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Já em 2011, protagonizou o aclamado suspense “Drive”, no qual vive um dublê de motorista que se envolve com gângsteres após um assalto mal sucedido. Para o filme, Gosling montou, com as próprias mãos, o carro que dirigia, um Malibu cinza.
No musical de 2016 dirigido por Damien Chazelle, “La La Land: Cantando Estações”, que estrelou ao lado de Emma Stone, Ryan voltou às origens e resgatou seu lado cantor e dançarino. O longa, que foi um grande sucesso de bilheteria e crítica, garantiu ao ator sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Em 2023, Ryan interpretou Ken no filme “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig, ao lado de Margot Robbie no papel da personagem-título. A história acompanha os dois no mundo real, enquanto precisam enfrentar uma crise de identidade. O longa foi um sucesso de bilheteria e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares.
O filme também foi um sucesso de críticas e recebeu diversas indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator Coadjuvante pela atuação Gosling. Na cerimônia do Oscar, inclusive, ele se apresentou cantando “I’m Just Ken”, música que também concorreu na categoria de Melhor Canção Original.
Além de ator, Ryan Gosling também é músico e chegoua a ter uma banda chamada “Dead Man’s Bones”., que ele formou em 2009. O grupo lançou, também em 2009, seu único álbum, que leva o mesmo t ítulo e conta com canções que trazem influências de rock gótico, folk e blues.