Animais ‘Batcaverna do Sertão’: pesquisadores descobrem cavidade com mais de 20 mil morcegos em Alagoas Uma expedição da ONG SOS Caatinga no município de Belo Monte, no Sertão de Alagoas, revelou uma descoberta científica de grande relevância: uma caverna de 500 metros de extensão com uma colônia de mais de 21 mil morcegos. Por Flipar

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