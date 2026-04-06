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‘Peixe do juízo final’ carrega fama de mau presságio e preocupa supersticiosos

Sempre que um peixe-remo aparece em algum lugar muita gente fica preocupada. Conhecido como 'peixe do juízo final', a espécie que tem o nome científico de Regalecus glesne é associada a maus presságios.

Por Flipar
Divulgação/Scripps Institution of Oceanography

A mitologia japonesa associa as aparições de peixe-remo em águas rasas a terremotos e tsunamis. A crença ganhou destaque em 2011, quando 20 exemplares apareceram na costa do Japão, pouco antes do terremoto mais forte registrado no país.

wikimedia commons Mj-bird

Algumas teorias sugerem que o movimento tectônico antes dos terremotos pode causar a morte dos peixes, fazendo com que sejam levados para as praias.

Matt Hardy/Unsplash

Porém, os estudos não encontraram evidências de correlação entre os avistamentos de peixe-remo e fenômenos naturais que causam destruição.

Henryk Kotowski - wikimedia commons

Segundo pesquisadores, os avistamentos podem estar relacionados a mudanças nas condições oceânicas e a um possível aumento na população desses peixes misteriosos.

wikimedia commons Katia Cao

Com sua aparência peculiar, o peixe-remo pode chegar a medir 6 metros de comprimento. É um dos seres mais raros e misteriosos dos oceanos.

wikimedia commons Georges Cuvier

Com um corpo alongado e achatado lateralmente, a aparência do peixe-remo é frequentemente associada a uma fita ou uma lâmina.

reprodução/la nacion

Essa espécie rara vive em águas profundas, a cerca de mil metros de profundidade, onde a luz solar não alcança. Sua coloração pode variar entre o prateado e o dourado, com um brilho metálico que reflete a luz nas profundezas.

domínio público

O peixe-remo habita várias partes do mundo, especialmente nas regiões tropicais e temperadas, mas sua presença em áreas costeiras é muito rara.

REPRODUÇÃO FOTO DIVULGAÇÃO

O corpo do peixe-remo Ã© adaptado para viver em grandes profundidades. Sua bexiga natatÃ³ria Ã© reduzida, o que o ajuda a manter a flutuabilidade em diferentes nÃ­veis.

FOTO DIVULGAÃ?Ã?O

Além disso, sua musculatura é pouco desenvolvida, o que indica que ele não é um nadador ativo e se movimenta principalmente por meio de movimentos ondulatórios do corpo.

flickr - Achilles, C.; Day, Francis; Mintern Bros.

Embora seja conhecido há séculos, pouco se sabe sobre os hábitos reprodutivos do peixe-remo, já que as observações em seu habitat natural são extremamente raras. Também há muito a ser descoberto sobre sua alimentação. Acredita-se que ele coma pequenos organismos planctônicos.

wikimedia commons John Barkla

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