‘Peixe do juízo final’ carrega fama de mau presságio e preocupa supersticiosos

A mitologia japonesa associa as aparições de peixe-remo em águas rasas a terremotos e tsunamis. A crença ganhou destaque em 2011, quando 20 exemplares apareceram na costa do Japão, pouco antes do terremoto mais forte registrado no país.
Algumas teorias sugerem que o movimento tectônico antes dos terremotos pode causar a morte dos peixes, fazendo com que sejam levados para as praias.
Porém, os estudos não encontraram evidências de correlação entre os avistamentos de peixe-remo e fenômenos naturais que causam destruição.
Segundo pesquisadores, os avistamentos podem estar relacionados a mudanças nas condições oceânicas e a um possível aumento na população desses peixes misteriosos.
Com sua aparência peculiar, o peixe-remo pode chegar a medir 6 metros de comprimento. É um dos seres mais raros e misteriosos dos oceanos.
Com um corpo alongado e achatado lateralmente, a aparência do peixe-remo é frequentemente associada a uma fita ou uma lâmina.
Essa espécie rara vive em águas profundas, a cerca de mil metros de profundidade, onde a luz solar não alcança. Sua coloração pode variar entre o prateado e o dourado, com um brilho metálico que reflete a luz nas profundezas.
O peixe-remo habita várias partes do mundo, especialmente nas regiões tropicais e temperadas, mas sua presença em áreas costeiras é muito rara.
O corpo do peixe-remo Ã© adaptado para viver em grandes profundidades. Sua bexiga natatÃ³ria Ã© reduzida, o que o ajuda a manter a flutuabilidade em diferentes nÃveis.
Além disso, sua musculatura é pouco desenvolvida, o que indica que ele não é um nadador ativo e se movimenta principalmente por meio de movimentos ondulatórios do corpo.
Embora seja conhecido há séculos, pouco se sabe sobre os hábitos reprodutivos do peixe-remo, já que as observações em seu habitat natural são extremamente raras. Também há muito a ser descoberto sobre sua alimentação. Acredita-se que ele coma pequenos organismos planctônicos.