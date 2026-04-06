Galeria Eddie Murphy receberá prêmio do Instituto Americano de Cinema em homenagem à carreira. Eddie Murphy completou 65 anos no dia 3 de abril de 2026 e tem motivos de sobra para comemorar. Desses anos todos, mais de 50 foram dedicados à atuação. Como homenagem à sua carreira, o Instituto Americano de Cinema vai entregar a ele o “Prêmio AFI de Reconhecimento pela Carreira” em uma cerimônia de gala no Dolby Theatre, em Los Angeles, no dia 18 de abril de 2026. Por Flipar

Reprodução de vídeo/Being Eddie/Official Trailer/Netflix