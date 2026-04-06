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Prédio gigante em formato de bule está no Guinness Book e vira atração turística na China

Um museu localizado na província de Guizhou, na China, se tornou um dos exemplos mais emblemáticos da arquitetura mimética mundial. Trata-se do Meitan Tea Museum.

Por Flipar
Reproduc?a?o/New China TV

Ele foi construído em formato de bule gigante e projetado não apenas como elemento simbólico, mas com uma estrutura totalmente funcional que desafia as normas da engenharia tradicional.

Reproduc?a?o/Live in Guizhou

O prédio impressiona pelas dimensões: cerca de 73,8 metros de altura e aproximadamente 24 metros de diâmetro. A estrutura foi reconhecida pelo Guinness World Records como o maior monumento do mundo em formato de bule.

Reproduc?a?o/New China TV

O volume interno ultrapassa 28 mil metros cúbicos, o que demonstra a complexidade técnica envolvida na execução da obra. O conjunto visual é completado por um edifício anexo em formato de xícara gigante.

Reproduc?a?o/New China TV

O prédio conta com 15 andares que comportam diversas atividades, incluindo um hotel boutique, galerias de arte, espaços para eventos e um mirante no topo, transformando o local em um centro turístico dinâmico.

Reproduc?a?o/Sergey Moychay

O formato incomum do prédio representou um grande desafio para os engenheiros. Como a base é mais estreita e a parte central mais larga, foi necessário desenvolver soluções estruturais específicas para equilibrar o peso e garantir estabilidade.

Reproduc?a?o

Para viabilizar a obra, foi necessÃ¡rio um sistema de redistribuiÃ§Ã£o de carga altamente preciso, alÃ©m de cÃ¡lculos rigorosos para suportar a aÃ§Ã£o dos ventos em uma estrutura tÃ£o curva e assimÃ©trica.

Reproduc?a?o/Live in Guizhou

A obra recebeu investimento aproximado de 80 milhões de yuans (cerca de R$ 60 milhões) e representa um exemplo da capacidade da engenharia contemporânea de transformar ideias criativas em construções seguras e utilizáveis.

Reproduc?a?o/Sergey Moychay

A tradição do chá na China é uma das mais antigas e influentes do mundo, com origens que remontam a milhares de anos. O consumo da bebida está ligado não apenas à alimentação cotidiana, mas também à filosofia, à medicina tradicional e aos rituais sociais.

Max Chen/Unsplash

Historicamente associada Ã  dinastia Tang, a prÃ¡tica se tornou um sÃ­mbolo de hospitalidade, respeito e equilÃ­brio espiritual. O paÃ­s Ã© o berÃ§o de variedades, como os chÃ¡s verde, preto, oolong e o fermentado pu-erh, cada um refletindo suas provÃ­ncias de origem.

Reproduc?a?o/Sergey Moychay

Mais do que uma bebida, o chá está intrinsecamente ligado ao budismo e ao taoismo, promovendo estados de meditação e harmonia com a natureza. Em contextos sociais, a cerimônia do chá é um gesto de respeito e união, servindo para selar acordos ou celebrar encontros familiares.

??? ORIENTO/Unsplash

Além disso, o chá desempenhou papel importante nas rotas comerciais antigas e influenciou hábitos em vários países da Ásia e do Ocidente. Ainda hoje, o costume de oferecer chá continua presente na vida cotidiana do povo chinês.

Jun Weng/Unsplash

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