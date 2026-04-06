Cuidados com a panela de pressão: como usá-la com segurança

Por isso, é importante ter em mente quais cuidados devem ser adotados no uso da panela de pressão, começando já na hora de escolher qual panela comprar. Além de adquirir o produto em lojas confiáveis, para garantir que o utensílio atenda aos padrões de segurança adequados, também é importante escolher uma panela com selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
Outro cuidado essencial é a manutenção da panela. As três partes principais, a válvula de pressão, a válvula de segurança e a borracha de vedação, devem estar sempre em bom estado. A limpeza regular evita entupimentos, principalmente os causados por gordura, e a borracha deve ser trocada sempre que estiver desgastada.
No dia a dia, alguns cuidados simples também fazem a diferença. Os temperos devem ser colocados após o cozimento inicial, para evitar obstruções. Além disso, a panela não deve ser preenchida além do limite indicado, geralmente até cerca de dois terços de sua capacidade total. Dentro da panela, costuma haver uma marca que indica esse limite.
Na hora de levar ao fogo, escolher a boca do fogão também é importante. A chama deve ficar concentrada no fundo da panela, sem “envolver” suas laterais. Durante o cozimento, é necessário controlar o tempo e observar se a válvula está liberando a pressão normalmente. O cabo deve ficar voltado para dentro do fogão, para evitar quedas acidentais, e nunca se deve abrir a panela antes de eliminar toda a pressão interna.
Após o uso, a limpeza deve ser feita com atenção, especialmente nas válvulas. A borracha e a tampa devem ser lavadas separadamente, e a borracha não deve ser guardada encaixada, para não perder a elasticidade. Por fim, não se deve resfriar a panela com água fria, pois o choque térmico pode danificá-la.