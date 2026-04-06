Cuidados com a panela de pressão: como usá-la com segurança

Na hora de levar ao fogo, escolher a boca do fogão também é importante. A chama deve ficar concentrada no fundo da panela, sem “envolver” suas laterais. Durante o cozimento, é necessário controlar o tempo e observar se a válvula está liberando a pressão normalmente. O cabo deve ficar voltado para dentro do fogão, para evitar quedas acidentais, e nunca se deve abrir a panela antes de eliminar toda a pressão interna.