Tumblr: o que é e por que perdeu popularidade

O ponto mais crítico aconteceu em 2018, quando todos os conteúdos adultos foram proibidos da plataforma. Como esse tipo de material era muito comum no site, muitos usuários, que estavam lá apenas por isso, abandonaram o Tumblr, o que causou uma grande queda de acessos. A rede ainda existe e pode se reinventar, mas está longe de sua antiga fama.