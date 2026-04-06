Tumblr: o que é e por que perdeu popularidade

Criado por David Karp e Marco Arment, o Tumblr tem como principal característica a liberdade de postagem. Devido a isso, naquela época, a rede social cresceu muito rápido e se tornou um dos sites mais populares da internet. Em pouco tempo, conseguiu reunir milhares de usuários ativos.
Os usuários podiam publicar textos, fotos, vídeos, áudios, imagens e GIFs. Além disso, era possível seguir outros perfis e repostar conteúdos, algo parecido com o que acontece em redes como Twitter e Facebook. Muitas expressões passaram a ser populares, como “Nossa, essa foto está muito Tumblr” ou “Que casal Tumblr”, para se referir a um determinado tipo de foto com uma estética específica.
Mas, com o tempo, devido à pouca restrição de conteúdo, o Tumblr passou a ser conhecido pela grande quantidade de conteúdo adulto presente na plataforma, o que fez com que perdesse credibilidade e prejudicasse sua imagem no mercado e entre os usuários. Com isso, passou a ter dificuldade para gerar lucro e, desde então, perdeu popularidade.
Além disso, a popularização de outras redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, fez com que muitos abandonassem a plataforma. Por isso, em 2013, o Tumblr foi vendido ao Yahoo!, que tentou mudar algumas regras para tornar o site mais lucrativo, mas sem muito sucesso. Depois, a empresa foi vendida mais vezes, e novas mudanças foram feitas, incluindo restrições a esses conteúdos.
O ponto mais crítico aconteceu em 2018, quando todos os conteúdos adultos foram proibidos da plataforma. Como esse tipo de material era muito comum no site, muitos usuários, que estavam lá apenas por isso, abandonaram o Tumblr, o que causou uma grande queda de acessos. A rede ainda existe e pode se reinventar, mas está longe de sua antiga fama.