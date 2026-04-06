Por que Harvard é uma das melhores universidades do mundo?

Por isso, o processo seletivo é altamente concorrido, e a taxa de aceitação gira em torno de 5% ao ano. O processo de admissão segue o modelo das universidades dos Estados Unidos, por meio da chamada “application”. Os candidatos precisam enviar resultados de testes padronizados, como ACT e SAT, além de exames de proficiência em inglês, como o TOEFL, no caso de estrangeiros. Também são solicitados essays, textos que apresentam o estudante ao comitê de admissão.