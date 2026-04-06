Lantana: conheça essa planta colorida e delicada

Os ambientes ensolarados favorecem o cultivo da lantana, e também é importante podar regularmente e adubar durante o crescimento. Depois de estabelecida, ela consegue suportar períodos de seca, então não é necessário regar várias vezes, geralmente uma vez por semana. Vale lembrar que, em algumas regiões, especialmente no caso da Lantana camara, ela pode ser uma espécie invasora e competir com espécies nativas e, desse modo, afetar o ecossistema local.