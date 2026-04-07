A história do antigo hotel ‘amaldiçoado’ em penhasco na Colômbia que virou museu

O local, que atualmente abriga o Museu Cataratas de Tequendama, tem uma trajetória de luxo e abandono associados a uma aura de mistério que perpassa gerações.
Construído no início do século 20, o edifício foi concebido originalmente como uma elegante mansão e estação ferroviária próxima ao Salto de Tequendama, uma cachoeira de 157 metros de altura no Rio Bogotá.
O hotel foi erguido com o objetivo de incentivar o turismo e integrar a região com visitantes chegando de trem de Bogotá para estadia confortável destinada à elite da capital colombiana com a possibilidade de contemplar a exuberante paisagem.
No entanto, na segunda metade do século a realidade do hotel sofreu alterações profundas com a degradação ambiental do rio Bogotá, que afastou os turistas pela poluição.
O declínio levou ao fechamento do hotel no início da década de 1990 e o edifício permaneceu em estado de completo por mais de duas décadas.
Durante os longos anos de abandono, o Hotel del Salto ganhou notoriedade pela aparência decadente e a atmosfera sombria. Nesse cenário, o edifício acabou sendo vinculado a narrativas de assombração e fenômenos paranormais.
Relatos de que pessoas vinham tirando a própria vida na região alimentaram lendas de que espíritos habitavam a localidade, dando a aura mística que cerca o antigo Hotel del Salto.
O panorama começou a mudar no início do século 21, quando surgiram iniciativas de revitalização patrimonial e ambiental a fim de resgatar o valor histórico da construção.
O local foi declarado Patrimônio Cultural, condição que permitiu captar recursos para a sua restauração. Em 2011, o projeto ganhou força com a participação da Fundação Granja Ecológica El Porvenir e do Instituto de Ciências Naturais da Universidade Nacional da Colômbia.
Em 2013, o prédio foi reaberto como Museu Cataratas de Tequendama (Casa Museo Salto del Tequendama, no original), com o objetivo de promover a educação ambiental e conscientizar sobre a importância de preservação do rio Bogotá. O local passou a abrigar exposições sobre biodiversidade, história natural e cultura local.
Atualmente, o antigo Hotel del Salto é um exemplo de remodelação de um espaço histórico. De símbolo de luxo e modernidade nos anos 1920 a ruína abandonada no fim do século 20, e, finalmente, a museu dedicado à preservação ambiental, sua trajetória reflete transformações sociais, econômicas e ecológicas da Colômbia.