Galeria A pérola selvagem da Normandia: as falésias de Étretat Na costa da Normandia, as Falésias de Étretat se erguem como uma das paisagens mais icônicas da França, atraindo visitantes de todo o mundo. O contraste entre o branco imponente das rochas e o azul profundo do mar cria uma atmosfera de contemplação única e inesquecível. Este é o início de uma jornada que une beleza natural, história cultural e inspiração artística. Formadas por calcário branco, as falésias foram moldadas ao longo de milênios pela força do vento e das ondas do Canal da Mancha. Ca Por Flipar

Olivier Dugornay wikimedia commons