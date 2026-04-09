Estilo de Vida Saiba como a babosa faz a diferença na saúde e na estética A babosa, ou Aloe vera, é uma planta medicinal utilizada há muito tempo em tratamentos caseiros no Brasil. Seus benefícios são especialmente associados aos cuidados com a pele e os cabelos. Embora sua utilização seja bem reconhecida e muitas vezes recomendada em práticas de beleza e saúde, é importante observar que seu consumo oral pode trazer riscos à saúde. A planta oferece uma série de propriedades benéficas, mas também apresenta algumas contraindicações que precisam ser consideradas antes do Por Flipar