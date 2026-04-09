Estilo de Vida Conheça a evolução, características e diversos tipos de tecidos Os tecidos acompanham a humanidade desde os primórdios, protegendo o corpo e expressando cultura. Com o avanço tecnológico, surgiram materiais diversos em aparência e resistência. Presentes no vestuário e na decoração, refletem tradições, identidades regionais e criatividade humana. Por Flipar

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