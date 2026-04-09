Galeria Pseudofrutos: o que são, exemplos e distinções com os frutos verdadeiros Os pseudofrutos são estruturas vegetais que se destacam por não se originarem diretamente do ovário da flor, mas de outras partes como o receptáculo ou o pedúnculo. Essa característica os diferencia dos frutos verdadeiros e revela a diversidade das estratégias reprodutivas da natureza. O morango é um exemplo clássico, pois sua parte comestível vem do receptáculo, enquanto os pequenos pontos na superfície são os frutos de fato. A maçã também é considerada pseudofruto, já que sua polpa resulta do Por Flipar

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