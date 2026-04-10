Galeria Verniz nem sempre funciona: conheça as madeiras que desafiam o acabamento No universo da marcenaria e do acabamento, a aplicação de verniz é uma etapa essencial para proteger e valorizar a madeira. No entanto, nem todas as espécies respondem da mesma forma a esse tipo de tratamento. Algumas apresentam baixa aderência ao verniz, o que pode comprometer o resultado estético e a durabilidade da peça, exigindo técnicas específicas ou até a escolha de outros produtos de acabamento. Entre os principais fatores que dificultam a fixação do verniz está a presença de óleos natur Por Flipar

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