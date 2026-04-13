Economia Sabe dizer? Como funcionam e para que servem os moinhos de vento Os moinhos são elementos tradicionais da paisagem da Holanda, país que abriga mais de 950 dessas construções. Embora tenham sido criados para moer grãos, também passaram a servir para bombear água e ajudar no controle de áreas inundadas. A cidade de Zaandam, a 22 km de distância da capital Amsterdam, abriga no bairro de Zaanse Schans um dos principais pontos turísticos do país. São seis moinhos, casas verdes e marrons, um museu que narra a história da região, além de lojas produtoras de itens tí Por Flipar

Imagem de Aline Dassel por Pixabay