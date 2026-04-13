Bonito (MS) se destaca no ecoturismo com rios cristalinos, cavernas e cachoeiras

Com pouco mais de 20 mil habitantes, o município integra a região da Serra da Bodoquena e atrai visitantes de todo o mundo graças à combinação de biodiversidade, águas cristalinas e gestão ambiental rigorosa.
O reconhecimento como “capital brasileira do ecoturismo” não é por acaso. Bonito abriga rios de transparência impressionante, cavernas inundadas, cachoeiras e uma rica fauna, que transformam a experiência turística em um contato direto com a natureza.
Entre as atraÃ§Ãµes principais de Bonito estÃ¡ a Gruta do Lago Azul, uma caverna de rara beleza que abriga um lago de coloraÃ§Ã£o intensamente azulada. A tonalidade da Ã¡gua aliada Ã s formaÃ§Ãµes rochosas milenares faz do local um dos cenÃ¡rios mais impressionantes do ecoturismo brasileiro.
Outro destaque é a Lagoa Misteriosa, conhecida por suas águas transparentes e profundidade ainda não totalmente determinada. O local é procurado tanto por praticantes de mergulho quanto por visitantes que desejam realizar a flutuação, experiência que permite observar com nitidez a vegetação submersa e a vida aquática em um ambiente singular.
Já o Rio Sucuri é considerado um dos rios mais cristalinos do mundo, graças à pureza de suas águas e ao solo calcário da região. A flutuação também permite ao visitante deslizar suavemente pela correnteza enquanto observa peixes e plantas aquáticas com impressionante nitidez.
Entre as cavernas, o Abismo Anhumas, acessado por rapel, se destaca por ter um lago subterrâneo de águas cristalinas e formações geológicas únicas. No interior, visitantes podem praticar flutuação e mergulho em um cenário de rara beleza e silêncio absoluto.
Mais um cartão-postal de Bonito é a Boca da Onça. um complexo de ecoturismo conhecido por abrigar a cachoeira mais alta do Mato Grosso do Sul, com cerca de 156 metros. O local oferece trilhas, mirantes e atividades de aventura em meio à rica vegetação da Serra da Bodoquena.
O desenvolvimento do turismo na região de Bonito ocorreu a partir das décadas de 1970 e 1980, quando visitantes começaram a descobrir suas belezas naturais. Com o aumento da procura, o município estruturou-se e passou a investir em um modelo de turismo sustentável que hoje é considerado exemplo no Brasil e no mundo.
Um dos pilares desse modelo é o chamado sistema de “voucher único”, implantado na década de 1990. Por meio dele, todos os passeios são controlados com número limitado de visitantes por dia, evitando impactos ambientais e garantindo a preservação dos ecossistemas.
Ao longo dos anos, Bonito foi eleito diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil por premiações especializadas, consolidando sua reputação no cenário turístico nacional. Outro aspecto relevante é a infraestrutura. Apesar do porte pequeno, conta com rede hoteleira diversificada, restaurantes com culinária regional e serviços voltados ao turismo.
Mais do que um destino turístico, Bonito tornou-se um modelo de como o ecoturismo pode ser desenvolvido de forma responsável. Ao limitar o acesso aos atrativos, valorizar a conservação e investir em organização, o município demonstra que é possível conciliar crescimento econômico com preservação ambiental.