Animais O peixe real que inspirou a Dory de “Procurando Nemo” Se você já assistiu à animação “Procurando Nemo”, da Pixar, lançada em 2003, aquele filme em que o peixe-palhaço Marlin embarca em uma aventura pelos oceanos à procura de seu filho desaparecido, você com certeza conhece a Dory. O peixe azul, de memória curta, de bom coração, simpática e que fez todo mundo rir com o seu “baleiês”. Ela fez tanto sucesso que, anos depois, a personagem ganhou até um filme próprio, intitulado “Procurando Dory”. Mas o que muita gente pode não saber é que essa persona Por Flipar

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