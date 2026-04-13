Gêiseres: fenômenos naturais raros e espetaculares ao redor do mundo

A água da chuva ou neve derretida penetra no solo e encontra rochas vulcânicas superaquecidas. Ao atingir 100 graus, parte da água vira vapor e expande até 1.500 vezes seu volume, forçando a saída para a superfície. Após a erupção, o sistema se recarrega e o ciclo recomeça, criando o ritmo irregular dos gêiseres.
As erupções variam muito: podem durar segundos ou horas, com intervalos de minutos a anos. Menos de mil gêiseres, aliás, existem no mundo, pois as condições necessárias são extremamente específicas. O equilíbrio entre calor, água e rochas deve se manter intacto, caso contrário o fenômeno desaparece. Essa raridade torna cada campo de gêiseres um patrimônio natural de grande valor científico e turístico.
O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, concentra mais de 300 gêiseres: é o maior campo ativo que existe e considerado laboratório natural para o estudo da geotermia e dinâmica terrestre. Lá está o Old Faithful, o mais famoso gêiser do mundo.
Suas erupções ocorrem com pontualidade, quase a cada 80 minutos, lançando até 45 mil litros de água a 52 metros de altura, encantando seus visitantes.
O Grande Geysir, ativo desde o século 13, já alcançou 122 metros de altura, mas hoje está menos frequente. Ao lado dele, também na Islândia, Strokkur mantém o espetáculo diário, com jatos de até 50 metros. Juntos, simbolizam o país como berço do nome e da cultura dos gêiseres.
Na Nova Zelândia, o Waimangu já foi considerado o mais poderoso da história. Afinal, expelia jatos de mais de 400 metros misturados a lama, chamados de “água negra”. Extinto em 1904 após mudanças no fluxo hídrico, deixou como legado grandes piscinas termais que ainda atraem visitantes.
Em San Pedro de Atacama, no Chile, El Tatio é o campo de gêiseres mais alto do mundo. Situado a cerca de 4.300 a 4.320 metros acima do nível do mar. É também o maior campo geotérmico do Hemisfério Sul, famoso por suas erupções ao amanhecer, quando o frio intenso contrasta com colunas de vapor que emergem do solo e criam um espetáculo visual único nas montanhas andinas.
Já La Bufadora é um gêiser marinho no estado mexicano de Baja California e uma das maiores bolhas da América do Norte. Formado quando o ar preso numa caverna marítima força a saída da água do mar, tem como resultado explosões a cada minuto com estrondo. De uma colina de observação de 24 metros, pessoas podem ver as erupções a até 30 metros de distância e às vezes até sentir o jato do gêiser.
Na Reserva Natural Namedyer Werth, na Alemanha, o Geiser Andernach se destaca como um dos mais curiosos do planeta. Perfurado artificialmente em 1903, funciona com dióxido de carbono e alcança 64 metros, sendo o mais alto gêiser frio do mundo.
Ele é considerado um gêiser frio, já que sua força vem do dióxido de carbono e não do calor vulcânico. Com os jatos elevados, esse gêiser funciona como uma “garrafa de refrigerante” gigante, expelindo água em explosões espetaculares. Essa singularidade o torna uma atração científica e turística única na Europa.
No Brasil, o único gêiser natural existente é a Fonte Floriano de Lemos, no Parque das Águas de Caxambu, Sul de Minas. Lança água mineral sulfurosa a oito metros de altura e tem temperatura média de graus. Esse fenômeno da natureza é raro e é uma nascente termal que entra em erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor para o ar. Occorre duas vezes ao dia, com horários definidos.