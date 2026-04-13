Gêiseres: fenômenos naturais raros e espetaculares ao redor do mundo

Já La Bufadora é um gêiser marinho no estado mexicano de Baja California e uma das maiores bolhas da América do Norte. Formado quando o ar preso numa caverna marítima força a saída da água do mar, tem como resultado explosões a cada minuto com estrondo. De uma colina de observação de 24 metros, pessoas podem ver as erupções a até 30 metros de distância e às vezes até sentir o jato do gêiser.