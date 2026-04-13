Educação Praça de São Marcos: ‘O salão mais elegante da Europa’, já dizia Napoleão A Praça de São Marcos é o coração de Veneza e um dos espaços públicos mais famosos do mundo. Sua origem remonta ao século IX, quando se firmou como centro político e religioso da antiga república. Ao longo dos séculos, foi palco de cerimônias, encontros e celebrações que refletiam o poder da cidade. Abriga monumentos icônicos como a Basílica de São Marcos, o Campanário e o Palácio Ducal. Cercada por cafés históricos, mantém forte vida cultural e ligação simbólica com o mar, apesar das inundações Por Flipar

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