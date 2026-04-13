Conheça 6 benefícios do própolis para a saúde

O termo “própolis” tem origem no grego: “pro” significa “em favor de” e “polis” quer dizer “cidade”, ou seja, o termo tem o significado de proteção da colmeia. Vale destacar que, na língua portuguesa, própolis é um substantivo de dois gêneros e pode ser usado tanto no feminino quanto no masculino, ou seja, pode ser “a própolis” ou “o própolis”.
O própolis pode variar de cor, sabor e aroma de acordo com a planta de origem, e isso interfere em suas propriedades. No Brasil, o própolis verde está associado à planta alecrim-do-campo, e o vermelho às folhas e flores do cajueiro, que servem de alimento para as abelhas africanas. Já o própolis marrom é obtido de diferentes plantas, além de ser o tipo mais comum e utilizado.
Ele existe tanto na forma bruta, em flocos (menos comum), quanto como extrato, que é a versão mais usada e pode ser ingerida. Além disso, faz parte da composição de diferentes produtos, como cápsulas, comprimidos, cremes, pomadas, alimentos funcionais e cosméticos, além de ser facilmente encontrado em farmácias e lojas de produtos naturais.
Em relação ao seu uso, o própolis pode ser aplicado diretamente na pele, especialmente em pequenas lesões, além de ser utilizado diluído em água para gargarejos e inalações. Também pode ser ingerido puro ou misturado a líquidos, como água, álcool ou chás, o que facilita o consumo no dia a dia.
A quantidade a ser ingerida costuma variar conforme a concentração, por isso é importante seguir a orientação profissional. Embora seja seguro para a maioria das pessoas, ele pode causar reações alérgicas, como coceira e vermelhidão, por isso é recomendado testar antes do uso, principalmente para quem for alérgico a abelhas. A seguir, veja algumas das principais utilidades do própolis:
1 - Fortalecer o sistema imunológico: O própolis é conhecido por sua ação antioxidante, anti-inflamatória, antiviral e imunomoduladora, ou seja, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a proteger o organismo contra infecções. Por isso, é frequentemente utilizado no tratamento de problemas como dor de garganta, amigdalite, gripes, resfriados e sinusites.
2 - Acelerar a cicatrização de feridas: Devido às suas propriedades antimicrobianas, o própolis auxilia na cicatrização de feridas ao combater bactérias, fungos e leveduras, além de estimular a regeneração da pele. Ele pode ser aplicado em pequenas lesões, queimaduras e até em feridas mais complexas.
3 - Ajudar no tratamento do herpes: O própolis pode ser usado no tratamento do herpes labial e genital, pois ajuda a diminuir os sintomas e acelerar a cicatrização das lesões. Algumas pomadas contêm própolis em sua composição, mas estudos apontam que o própolis sozinho também ajuda na melhora dessa infecção se aplicado no local de 3 a 4 vezes por dia. Também ajuda contra futuras lesões por herpes.
4 - Curar aftas e gengivites: Devido às suas propriedades antimicrobianas, o uso diário de própolis por via oral ajuda a combater e prevenir as aftas. No caso da gengivite, inflamação das gengivas, ajuda a prevenir e reduzir os sintomas da doença se usado como enxaguante ou em gel, além de ajudar no mau hálito.
5 - Proteger contra a bactéria Helicobacter pylori: Com ação antimicrobiana e anti-inflamatória, o própolis pode ajudar no combate à Helicobacter pylori, bactéria associada à gastrite e úlceras. Seu uso pode aliviar sintomas e atuar como alternativa complementar no tratamento dessas condições.
6 - Prevenir contra o câncer: O própolis apresenta potencial anticancerígeno por estimular o sistema imunológico e ajudar a inibir a multiplicação de células anormais. Estudos indicam que ele pode atuar como complemento em alguns tratamentos e contribuir para a prevenção e controle da doença.