Galeria Conheça 6 benefícios do própolis para a saúde O própolis é muito conhecido por aliviar a dor de garganta, mas seus benefícios vão muito além disso. Isso ocorre devido às suas propriedades antimicrobianas, antivirais, antifúngicas e anti-inflamatórias, que ajudam a combater infecções e fortalecem o sistema imunológico. Trata-se de uma substância natural produzida pelas abelhas a partir da seiva das árvores, combinada com outros compostos, que origina uma resina marrom e pegajosa. Essa substância serve para vedar, proteger e higienizar a colm Por Flipar

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