Celebridades e TV Bete Mendes entra para o elenco do filme Nau de Urano Bete Mendes está no elenco de “Nau de Urano”. No filme, ela interpretará a mãe do poeta maranhense Nauro Machado, personagem vivido por Matheus Nachtergaele. O elenco ainda conta com Dani Barros, que dará vida à esposa do protagonista, e com Nanego Lira e Buda Lira, que interpretarão seus irmãos. Dirigido por Frederico Machado e Helena Machado, filho e sobrinha do poeta, respectivamente, o longa acompanhará a trajetória de Nauro desde a infância até a morte e abordará momentos marcantes de sua v Por Flipar

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