Bete Mendes entra para o elenco do filme Nau de Urano

O último trabalho da atriz foi “Vermelho Sangue”, em 2025, série original do Globoplay. A produção foi renovada para a segunda temporada, com estreia prevista para 2026, e é uma das mais aguardadas do ano, segundo votação no Gshow. A série acompanha a história de duas mulheres, Luna e Flora, em uma narrativa que envolve criaturas sobrenaturais, como vampiros e lobisomens. Na trama, Bete Mendes interpretou a avó de Flora, personagem de Alanis Guillen.
Também em 2025, Bete Mendes contou, em entrevistas, que é muito grata à atriz Débora Duarte. Isso porque, quando foi gravar sua primeira novela, a TV Tupi não tinha dinheiro para comprar os figurinos, então Débora, que era a protagonista, montou o figurino de sua personagem com as próprias roupas.
Conheça mais sobre Bete Mendes, cujo nome de batismo é Elizabeth Mendes de Oliveira. Nascida no dia 11 de maio de 1949, em Santos, São Paulo, ela construiu carreira como atriz e também na política, sendo conhecida por atuar em produções como “O Rebu”, “Tiet”, “Rei do Gado”, “O Casarão”, “Sinhazinha Flô”, “A Casa das Sete Mulheres”, entre outras.
Ela é filha do suboficial da Aeronáutica Osmar Pires de Oliveira e de Maria Mendes de Oliveira e é formada em artes cênicas pela Universidade de São Paulo. Bete Mendes iniciou a carreira como atriz profissional no teatro, em 1968, na peça “A Cozinha” e, logo depois, estreou na televisão.
Ainda em 1968, estreou na televisão na novela “Beto Rockfeller”, da TV Tupi, produção que marcou a teledramaturgia brasileira. Depois, reprisou o papel em “A Volta de Beto Rockfeller”. Em 1974, estreou na TV Globo na novela “O Rebu” e, a partir daí, integrou o elenco de diversas produções da emissora.
Assim, atuou em novelas e séries como “Tieta”, “Simplesmente Maria”, “Sinhazinha Flô”, “O Tempo e o Vento”, “Anos Rebeldes”, “O Rei do Gado”, “Terra Nostra”, “Aquarela do Brasil”, “A Casa das Sete Mulheres”, “América”, “Páginas da Vida”, “Caras e Bocas”, “Flor do Caribe”, “Os Dias Eram Assim”, “Tempo de Amar”, “Garota do Momento”, entre outras.
Além disso, ao longo da sua carreira, também trabalhou em outras emissoras do país, como a extinta TV Manchete, onde atuou na novela “Brida”, a Bandeirantes, onde atuou nas novelas “Pé de Vento” e “Dulcinéia Vai à Guerra”, e SBT, onde integrou o elenco da novela “Seus Olhos”.
A atriz também tem em sua filmografia dezenas de filmes, como “As Delícias da Vida”, “Amantes da Chuva”, “J. S. Brown, o Último Herói do Gibi”, “Eles Não Usam Black-Tie”, “Insônia”, “A Cobra Fumou”, “Vestido de Noiva”, “Brasília 18%”, “Aparecida - O Milagre”, “Vazio Coração”, “Introdução à Música do Sangue” e “Vítimas do Dia”.
Assim como nos palcos, Bete Mendes também construiu uma trajetória de destaque no teatro ao longo da carreira e participou de montagens importantes, como “Desgraças de uma Criança”, “Gota d’Água”, “A Morte de Danton”, “A Calça”, “Pegue e Não Pague”, “À Luz da Lua”, “Momentos, Beijos”, “Bárbara do Crato”, “Anjo Negro”, entre outras.
Bete Mendes também se dedicou à política ao longo da vida. Ela foi presa em 1970, durante a ditadura militar. Depois, foi absolvida e libertada, embora tenha precisado abandonar o curso de Sociologia que cursava na época. Mesmo assim, continuou participando de movimentos sociais e sindicais.
Ela também foi fundadora do Partido dos Trabalhadores e, pela sigla, foi eleita deputada federal entre 1983 e 1987, mas acabou expulsa do partido. Posteriormente, foi eleita novamente, desta vez pelo PMDB, e participou da Constituinte de 1987. Também ocupou cargos em governos ligados à área da cultura.