Galeria Famosa no mundo todo, Veneza tem 100 ilhotas conectadas por pontes e belos canais Veneza, no nordeste da Itália, foi construída sobre mais de cem ilhas interligadas por canais e pontes. As gôndolas e a arquitetura renascentista e gótica tornam a cidade um dos destinos mais românticos e admirados do mundo. Por Flipar

Jorge Franganillo/Wikimedia Commons