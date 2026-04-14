Bruno Gagliasso faz 44 anos e ganha surpresas especiais da família

O artista também ganhou uma declaração da esposa: 'Eu nem imaginava o quanto você ia colorir a minha vida… e transformar o simples em inesquecível. Eu nem imaginava que a gente ia construir uma família… e que ela seria tão linda, tão nossa [...] E, mesmo depois de tudo isso… eu ainda não consigo imaginar o tanto de coisa linda que ainda espera a gente. Feliz aniversário, meu amor… TE AMO… em tudo que já vivemos… e em tudo que ainda vem.'
Bruno e Giovanna estão casados desde 2010. Em julho de 2016, Bruno e sua esposa Giovanna adotaram uma menina de quatro anos chamada Chissomo, no Malawi, África, que foi apelidada de Titi. Em julho de 2019, o casal adotou novamente, no Malawi, no sul da África, um menino de quatro anos chamado Bless. Em 2020, nasceu Zyan, o terceiro filho do casal.
Conheça mais, a seguir, sobre Bruno Gagliasso. Nascido no dia 13 de abril de 1982, no Rio de Janeiro, é um ator, produtor e empresário conhecido por interpretar diversos personagens de sucesso no cinema e em novelas e séries da TV Globo, como 'América', 'Joia Rara', 'A Casa das Sete Mulheres' e 'Dupla Identidade'.
Bruno começou a carreira ainda na infância quando, em 1990, aos sete anos, fez uma participação na novela 'Barriga de Aluguel', da TV Globo, de Glória Perez. Já na adolescência, participou de 'Você Decide', do seriado 'Mulher' e de 'Malhação'. No entanto, foi em 2000 que conquistou um papel de destaque em 'Chiquititas', no SBT.
No ano seguinte, assinou contrato com a Globo e, em seguida, integrou o elenco de produções da emissora, como 'A Casa das Sete Mulheres', na qual interpretou o jovem Caetano, filho de Bento Gonçalves, herói da Revolução Farroupilha; e 'Celebridade', em que viveu o problemático Inácio, e aos poucos, construiu sua imagem de galã.
Um dos personagens mais marcantes de sua carreira foi o esquizofrênico Tarso, da novela vencedora do Emmy Internacional 'Caminhos das Índias', também de Glória Perez. Pela atuação, ele recebeu diversos prêmios da TV brasileira, incluindo o de Melhor Ator Coadjuvante no Melhores do Ano.
Outro papel de destaque, e considerado um dos mais desafiadores de sua trajetória, foi na série 'Dupla Identidade', também de Glória Perez, na qual interpretou o psicopata Edu, um serial killer manipulador que escondia sua verdadeira natureza sob a aparência de “bom moço”.
Na TV Globo, Bruno ainda interpretou personagens como Júnior, em 'América'; Ricardo, em 'Sinhá Moça'; Ivan, em 'Paraíso Tropical'; Berilo, em 'Passione'; o vilão Timóteo, em 'Cordel Encantado'; Franz, de 'Joia Rara'; Murilo, em 'Babilônia'; e seu primeiro protagonista em horário nobre, Gabriel, de 'O Sétimo Guardião'.
Em 2019, o ator não renovou seu contrato com a TV Globo e, desde então, passou a atuar em projetos para diferentes plataformas de streaming. Participou de produções como 'Operação Maré Negra', do Prime Video, além de 'Santo' e 'Os Quatro da Candelária', da Netflix, e também integrou o elenco de 'Impuros', disponível no Disney+.
Apesar da sua trajetória na televisão ser mais conhecida pelas pessoas, Bruno também se destacou no cinema. Ele fez partes de filmes como 'Mato Sem Cachorro', 'Isolados', 'TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva', 'Todas as Canções de Amor', 'Loop', 'Marighella', entre outros.
Além da carreira artística, o ator também é empresário e possui pelo menos quinze empreendimentos em diferentes setores, que vão da gastronomia ao bem-estar e à moda, incluindo restaurante italiano, hamburgueria, academia, salão de beleza, marca de roupas e uma pousada de luxo em Fernando de Noronha.