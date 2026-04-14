Bruno Gagliasso faz 44 anos e ganha surpresas especiais da família

O artista também ganhou uma declaração da esposa: 'Eu nem imaginava o quanto você ia colorir a minha vida… e transformar o simples em inesquecível. Eu nem imaginava que a gente ia construir uma família… e que ela seria tão linda, tão nossa [...] E, mesmo depois de tudo isso… eu ainda não consigo imaginar o tanto de coisa linda que ainda espera a gente. Feliz aniversário, meu amor… TE AMO… em tudo que já vivemos… e em tudo que ainda vem.'