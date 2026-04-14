O lado asiático da Rússia: Novosibirsk mostra suas credenciais

Novosibirsk é, sem dúvidas, uma das cidades mais especiais da Rússia e o coração pulsante da Sibéria. Sua mistura de ciência avançada, cultura vibrante e tradições enraizadas cria uma metrópole que desafia o estereótipo de isolamento. Metrópole que simboliza a força, a diversidade e o futuro da Rússia, torna-se um destino inigualável para quem deseja entender a alma siberiana.