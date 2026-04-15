Celebridades e TV Paolla Oliveira faz 44 anos e recebe homenagem de Diogo Nogueira Paolla Oliveira completou 44 anos no dia 14 de abril de 2026 e iniciou as comemorações ainda de madrugada. A atriz recebeu um bolo surpresa da equipe de produção de seu novo projeto e, além disso, participou de um piquenique especial. Ao compartilhar os momentos da celebração, ela também publicou um vídeo no Instagram, onde aparece assoprando as velas e em diversas fotos quando criança. 'Seja livre, seja inteira, seja feliz do seu jeito. A menina que eu fui sonhou com isso e a mulher que eu sou Por Flipar

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